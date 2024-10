Rijdt Remco Evenepoel volgend jaar een extra monument? "Sanremo is mogelijk, Vlaamse klassiekers niet"

Nadat zijn zware val in het Baskenland een streep trok door Luik-Bastenaken-Luik, wordt de Ronde van Lombardije zaterdag het enige wielermonument waar Remco Evenepoel dit jaar aan de start komt. Maar in 2025 doet de olympische kampioen misschien voor het eerst drie monumenten aan.

"Het plan was om er twee te doen, maar iedereen weet wat er gebeurd is", doelt Evenepoel op zijn val in de Ronde van het Baskenland die een streep trok door zijn deelname aan Luik-Bastenaken-Luik.

Ook volgend jaar staan zonder ongelukken Luik en Lombardije opnieuw op zijn programma, maar mogelijk komt daar voor het eerst een derde monument bij, vertelde Evenepoel vrijdag.



"We moeten de puzzel voor volgend jaar nog leggen. De Vlaamse klassiekers staan wellicht in de weg van mijn grote doelen", klonk het. Lees: (nog) geen Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix voor Evenepoel.

Zo blijft er nog één monument over. "Als er een klassieker is die ik kan toevoegen, is het misschien Milaan-Sanremo", verklapte hij. "Ik heb er wel nog niet over gesproken met het team."