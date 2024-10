Oud-BOIC-voorzitter Pierre-Olivier Beckers mag na Parijs 2024 ook Winterspelen 2030 coördineren

Pierre-Olivier Beckers is door het Internationaal Olympisch Comité (IOC) aangeduid als voorzitter van de coördinatiecommissie voor de Olympische en Paralympische Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen.

De voormalige voorzitter van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) bekleedde dezelfde functie ook al voor de Olympische en Paralympische Spelen van de voorbije zomer in Parijs.



"Dankzij deze ervaring heeft hij een grondige kennis opgedaan van het Franse bestuurs- en sportsysteem en heeft hij uitstekende banden opgebouwd met de Franse overheden op alle niveaus, de sportorganisaties, inclusief het Frans Olympisch Comité, en de samenleving in een bredere zin", stelde het IOC bij de bekendmaking van de aanstelling.



Volgens Thomas Bach, de voorzitter van het IOC, zijn "de kennis, inzichten en leiderschapskwaliteiten" van de 64-jarige Beckers "van onschatbare waarde" voor de Spelen van 2030.



"De prestaties die hij heeft geleverd voor Parijs 2024, zijn diepgaande kennis van de Franse overheid en de relaties die hij de voorbije jaren heeft opgebouwd, zowel binnen Frankrijk als internationaal, maken van hem de ideale kandidaat voor dit project."



De aanduiding van Beckers komt er, nadat de Franse overheid recent de nodige garanties geleverd had aan het IOC met betrekking tot de organisatie van de Winterspelen 2030.



Eens het organisatiecomité aangeduid zal zijn, zullen ook de andere leden van de coördinatiecommissie rond Beckers een gezicht krijgen.