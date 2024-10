Andrés Iniesta neemt in emotionele video afscheid van het voetbal: "Hij was al leraar voordat hij student was"

di 8 oktober 2024 06:51

Het voetbal neemt vandaag afscheid van een van zijn genieën. In een emotionele video, waarin enkele van zijn voormalige trainers aan het woord komen, kondigde Andrés Iniesta zijn pensioen aan. Op zijn 40e was de voormalige middenvelder vorig seizoen nog actief in de Verenigde Arabische Emiraten. "Je was een van de ploegmaats die het meeste magie in zich had", zwaaide ook Messi het icoon uit.

Met tranen in zijn ogen kondigde Andrés Iniesta vandaag het onvermijdelijke aan.



Hoewel de Spaanse middenvelder zijn carrière maar bleef rekken, heeft hij op zijn 40e dan toch zijn voetbalpensioen aangekondigd.



Vorige week gaf hij eigenlijk al de assist toen hij een video postte van een muurschildering met de boodschap: "8 oktober 2024, mijn toekomst".

Die datum was was niet lukraak gekozen. Acht is sinds mensenheugenis het rugnummer van Iniesta en deze dag zal dus voor eeuwig de geschiedenisboeken ingaan als de dag dat een van de grootste genieën van het voetbal een punt zet achter zijn roemrijke carrière.

Hij was allerminst een fysieke voetballer, maar zijn brein op het veld was groots. Louis van Gaal

In zijn afscheidsvideo laat Iniesta ook enkele van zijn voormalige trainers aan het woord. Van Louis van Gaal tot Pep Guardiola: unaniem strooien ze met lof voor de voormalige middenvelder van Barcelona. "Hij was een leraar voordat hij een student was", klonk het symbolisch. "Hij was heel bescheiden en ook allerminst een fysieke voetballer, maar zijn brein op het veld was groots", vertelt ook Van Gaal. "Zijn afscheid doet me denken aan kinderen die buiten voetballen en door hun moeder worden geroepen om naar huis te komen voordat het donker wordt. Iniesta is nu 40 jaar, maar blijft zichzelf afvragen: Moet ik echt stoppen, of kan ik toch nog doorgaan?", sluit Luis Enrique af.

Icoon in Spanje

Iniesta zal altijd herinnerd worden als een clubicoon van FC Barcelona. Als product van de befaamde jeugdschool La Masia speelde hij liefst 674 wedstrijden voor de Catalanen. Daarin maakte hij 57 doelpunten en deelde 135 assists uit. Aan de zijde van onder meer Lionel Messi en Xavi Hernandez boekte Iniesta talloze successen. Zo prijken op zijn uitpuilende erelijst onder meer vier eindzeges in de Champions League, negen titels in La Liga en zes keer de Copa del Rey. Na zijn vertrek uit Camp Nou in 2018 voetbalde Iniesta nog vijf jaar in Japan bij Vissel Kobe, waar hij een tijdje ploegmaat was van Thomas Vermaelen. Vorig seizoen verdedigde hij de kleuren van Emirates Club in de Verenigde Arabische Emiraten. Sinds 1 juli zit hij zonder contract. Met de Spaanse nationale ploeg beleefde Iniesta in 2010 zijn absolute hoogtepunt toen hij in de verlengingen van de finale van het wereldkampioenschap in Zuid-Afrika het enige doelpunt scoorde tegen Nederland. Daarnaast werd hij met zijn land ook twee keer Europees kampioen, in 2008 en 2012. Iniesta speelde in totaal 131 interlands (14 goals).

Gracias

Het afscheid van Iniesta gaat alvast niet onopgemerkt voorbij in de voetbalwereld, die hem massaal bedankt voor zijn carrière.



Zo plaatste ook Lionel Messi al een bericht over zijn ex-ploegmakker bij Barcelona. "Je was een van de teamgenoten met de meeste magie in zich en een van degenen met wie ik het liefst speelde. De bal zal je missen en wij allemaal ook. Ik wens je altijd het allerbeste. Je bent een fenomeen”, schreef hij. Verder regent het "Gracias" en "Legend" op sociale media over de afscheidnemende Iniesta.