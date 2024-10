"Het was absurd!": Koen Wauters doet verhaal van WK rallyraid, dat overschaduwd werd door dodelijk ongeval

Droevig nieuws uit Marokko. De Franse motorrijder Frédéric Baudry is tijdens de eerste etappe van de WK rallyraid om het leven gekomen. Koen Wauters, die er ook deelneemt met zijn Toyota, vertelt over de omstandigheden van de wedstrijd en deelt zijn medeleven met de familie. "Het was zó warm, alsof ik aan het fitnessen was in een sauna", klinkt het.

Koen Wauters en Kurt Keysers (Toyota Hilux) zijn maandagnamiddag in de eerste etappe van de Rally van Marokko als 32e wagen geëindigd. In de open categorie van wagens, SSV's en vrachtwagens werden ze 75e.

Na afloop van de etappe kregen ze een tijdstraf omdat ze een waypoint misten waardoor ze naar plaats 82 zakten. "Op weg naar het waypoint moest ik uitwijken omdat er een vrachtwagen gekanteld lag. Nadien hebben we nog gezocht maar hebben we het niet meer gevonden", vertelt Koen Wauters vanuit Zagora.

De etappe van oorspronkelijk 317 km werd ingekort tot 180 km. "Gelukkig. Het was zo warm. Het was absurd! Het was alsof ik aan het fitnessen was in een sauna. Het was super vermoeiend, nooit eerder meegemaakt."

"Onderweg was het echt hard werken. De piste lag er door het weer en door de passage van de andere rijders zo mogelijk nog slechter bij. De putten leken scherper, dieper, harder. In de duinen hebben we flink wat klappen geïncasseerd. En toch was het leuk en hebben we ons geamuseerd. Dat zou ik bijna nog vergeten te vertellen."