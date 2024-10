Racing Genk loopt blauwtje in Kortrijk: "Verliezen had niet gehoeven"

zo 6 oktober 2024 12:50

Hoe langer de zegereeks van een ploeg duurt, hoe dichter de nederlaag komt. Competitieleider Genk had niet verwacht om na een 21 op 21 uitgerekend bij staartploeg Kortrijk puntenloos achter te blijven. "We hadden nochtans veel kansen en balbezit tegen een laag blok", stelde Genk-coach Fink vast.

De snelle openingsgoal van Baah sneed de benen van KV Kortrijk niet af, integendeel. Rond het kwartier maakte Ferri er met een dubbel salvo 2-1 van. Dat zou meteen ook de eindstand zijn. Genk beet zijn tanden stuk op doelman Gunnarsson en de rest van Kortrijk vocht zich op karakter naar een deugddoend succes.



Genk-coach Thorsten Fink baalde meer om het resultaat dan om het geleverde spel: "De teleurstelling is groot, omdat we niet hadden hoeven te verliezen. Ik heb er nog alles aan gedaan met 2 spitsen op het einde, maar we konden niet scoren."



"We hadden veel kansen en veel balbezit. We geven 2 counters weg na onze openingsgoal. Dat moeten we analyseren en beter doen."



"Of we de komende weken vaker tegen een laag blok zullen moeten spelen? Het is niet dat we het slecht deden tegen een laag blok."

Sterkhouder Bryan Heynen legde de vinger op de wonde. "Het was moeilijk om hun blok te ontwrichten. Daarvoor kwamen we wat diepgang en positiewissels te kort. Al spelen we op zich geen slechte match, maar we missen wat efficiëntie."



"Al bij al hadden we wel nog genoeg kansen om te winnen. Het was leuk om aan een zegereeks bezig te zijn, maar je weet dat die op een bepaald moment stopt. Jammer, want we hadden kunnen winnen."

Alexandersson: "Knap van mijn ploeg!"