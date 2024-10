Nicolas Colsaerts strandt op een zucht van de overwinning op legendarische golfbaan in Schotland

De slotdag van het Alfred Dunhill Championship vond plaats op de legendarische Old Course in St. Andrews. Die baan wordt beschouwd als de oudste ter wereld.

Nicolas Colsaerts begon met een score van -21 aan de 4e dag, de voorbije dagen had hij telkens het clubhuis bereikt met -7. Daarmee had hij zondag alle kansen op de overwinning.

Colsaerts sloeg 4 birdies, maar moest ook 2 bogey's op zijn scorekaart schrijven. Daarmee was hij vandaag goed voor een rondje van 70 slagen, 2 onder de par van de baan.

Daarmee mengde hij zich volop in de strijd voor de titel, samen met tweevoudig winnaar Tyrrell Hatton. De Engelsman liet gisteren een rondje optekenen van maar liefst -11 en presteerde ook vandaag sterk met 4 birdies na 11 holes.

Maar dan stokte het plots bij Hatton, die op holes 13 en 14 respectievelijk een dubbele bogey en een bogey sloeg. Zo gingen Colsaerts en Hatton gelijk op richting hole 18. Een play-off om de zege leek in de maak, maar op de allerlaatste hole maakte Hatton alsnog het verschil met een birdie.

Nét geen prestigieuze overwinning dus voor Colsaerts, voor Hatton is het al zijn 3e overwinning op het Alfred Dunhill Championship. Voor Colsaerts was het zijn beste prestatie op de DP World Tour sinds precies een jaar, toen hij op hetzelfde toernooi 6e werd.