1,6 miljoen voor golfstunt, maar wat was lucratiefste Belgische sportprestatie ooit? Een inkijk in het geld van onze toppers

di 11 februari 2025 06:08

Het palmares fonkelt en de bankrekening eveneens. De golfstunt van Thomas Detry leverde hem een bedrag vergelijkbaar met een Lotto-Jackpot op. En tóch was het niet de lucratiefste Belgische sportprestatie ooit - wellicht heeft u van de 'recordhouder' zelfs nog nooit gehoord.

Niet alleen sportief was het zondag een topdag voor Thomas Detry. Aan zijn zege op de Phoenix Open houdt hij namelijk een vette cheque van 1,6 miljoen euro over.



Hiermee katapulteert onze landgenoot, die al ruim 8 miljoen verdiende in zijn carrière, zich in één klap tot een van de grootverdieners van de Belgische sport. Het is in ieder geval het grootste bedrag dat ooit aan een Belgische golfer is uitgereikt. Thomas Pieters streek in 2022 1,16 miljoen euro op na eindwinst in Abu Dhabi. Detry doet dus nog een stukje beter.

Toch is de monsterpremie voor Detry niet het allerhoogste bedrag dat een Belgische sporter overhield aan toernooiwinst. Kim Clijsters won in 2005 de US Open en dat leverde ruim een miljoen euro op. Omdat ze ook eindwinnaar van de US Open Series was, verdubbelde de organisatie dat bedrag naar 2,13 miljoen. Op dat moment de grootste som ooit voor een vrouwelijke sporter. Twee jaar later had ook Justine Henin haar meest lucratieve 'pay day' op de US Open, al was het in haar geval "maar" 1,36 miljoen euro.



David Goffin is de Belgische man in het tennis die op één toernooi het meeste verdiende. In 2017 bereikte hij de finale van de Masters (ATP-Finals), wat hem net geen miljoen euro opleverde.

Ook de paardensport is beroemd en berucht om de grote bedragen die erin omgaan. Dat vertaalt zich onder meer naar het prijzengeld.



Zo verdiende ruiter Nicola Philippaerts maar liefst 833.333 euro aan zijn eindzege in de prestigieuze GCL Super Cup.

Het contrast met sommige andere sporten is soms gigantisch. Zo rekende Eric Goens in een aflevering van Het Huis ooit eens uit dat Nina Derwael op tien jaar tijd amper 50.166 euro aan premies - olympisch goud niet meegeteld - bij elkaar turnde.



In het atletiek liggen de bedragen aanzienlijk hoger. Zo reikte World Athletics een premie van 65.000 euro uit aan wereldkampioenen zoals Nafi Thiam op het WK outdoor, terwijl dat op het WK indoor voor Alexander Doom zo'n 37.000 euro was. In het wielrennen verdienden Lotte Kopecky en Remco Evenepoel elk ooit 58.000 euro aan wereldtitels in Glasgow. Voor Bart Swings was de financiële compensatie voor zijn wereldtitel op de massastart het karigst met een premie van 5.460 euro. Natuurlijk maken atleten tijdens de Olympische Spelen ook altijd kans op de vastgelegde premies uitgereikt door het BOIC.

Ook snooker en darts lucratief

Maar ook in niet-olympische sporten valt er een aardig stuiver te verdienen. Ook snooker kan de bankrekening aardig spekken. Zo werd de rekening van Luca Brecel na zijn wereldtitel van 2023 aangedikt met 600.000 euro. Dat bedrag is exact even groot als het prijzengeld voor de winnaar van het WK darts. Een Belgische wereldkampioen hebben we in die sport (nog) niet, maar dat de beste spelers goed hun kost verdienen, blijkt ook uit de cheques waarmee ze mochten zwaaien na toernooiwinst.



Zo stak Dimitri Van den Bergh 180.000 euro op zak na zijn zege op het World Matchplay in 2020. Mike De Decker moest het doen met 144.000 euro op de World Grand Prix.

Grootste geld blijft in het voetbal

Natuurlijk zijn er Belgen die nóg meer geld verdienen aan hun sport. Zo zou Kevin De Bruyne jaarlijks meer dan 25 miljoen euro opstrijken bij Manchester City. Thibaut Courtois krijgt naar verluidt 15 miljoen euro bij Real Madrid. Ook als Formule 1-rijder word je beslist niet armer. Stoffel Vandoorne verdiende in zijn tijd bij McLaren zo'n 6,8 miljoen euro per jaar. Rallyrijder Thierry Neuville boert evenmin slecht. Hij ving geen prijzengeld voor zijn wereldtitel, maar door sponsordeals en bonussen verdient hij elk jaar naar verluidt een kleine 5 miljoen euro.

Kevin De Bruyne is de bestbetaalde Belgische sporter