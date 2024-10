VIDEO - Nicolas Colsaerts sluit derde dag in Schotland af als nummer twee na onwaarschijnlijke albatros

zo 6 oktober 2024 00:08

Nicolas Colsaerts is goed op dreef op het Schotse golftoernooi Alfred Dunhill Links Championship op de DP World Tour. Onze 41-jarige landgenoot staat er op de tweede plaats en meer nog: hij pakte op dag 3 op hole 16 uit met een albatros. Dat is de benaming voor een score van 3 slagen onder par. Op de par 5-hole had hij maar 2 slagen nodig.

3 slagen onder par op een par 5, ofwel: een albatros. Het overkomt een golfer niet dagelijks, maar Nicolas Colsaerts wel.

Onze landgenoot stond na 2 ronden in Schotland samen met de Australiër John Cameron op kop met 8 birdies (1 onder par) op dag 1 en nog eens evenveel op dag 2.



Na zijn albatros verstevigde hij die leiding, maar dat was pas de 7e hole van zijn dag. Jammer genoeg volgde op hole 18 even later een dubbele bogey.

Colsaerts sloot met 21 onder par de dag af als tweede in de stand, net achter de Engelsman Tyrrell Hatton, die met 22 onder par leidt. Op zondag hervat de strijd om de eindzege in Schotland.

Bekijk de hole in 2 van Colsaerts: