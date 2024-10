VIDEO - Geheim Westerlo-wapen Luka Vuskovic, 17, verdediger en 4 goals: "Hij is een fenomeen"

"Luka is een fenomeen", loofde Westerlo-coach Timmy Simons in zijn betoog na de match. Een blik op de topschutterslijst van de Jupiler Pro League vanochtend leert dat Vuskovic op de 7e plaats staat. Hij is de enige verdediger in de top 10, doet even goed als zijn ploegmaat in de spits Frigan en Club-topschutter Skov Olsen en beter dan Vanaken en Gandelman. Dat Vuskovic een talent is, getuigt zijn voetbalpad tot nu toe. In februari 2023, net 16 geworden, debuteerde hij bij Hajduk Split als jongste speler ooit in de Kroatische eerste klasse. In september van dat jaar tekent hij een contract van 2025 tot 2030 bij Tottenham. En daarvan profiteert Westerlo , dat hem dit seizoen huurt van Hajduk.

Half september op Anderlecht zorgde Vuskovic bijna voor een stunt met zijn 1-2, maar die kon Anderlecht finaal nog uitwissen. Gisteren waren zijn 2 goals ook goed voor een punt en 2-2.



"Niet alleen verdedigend is hij enorm sterk", schetste Simons. "Maar ook voetballend: als je ziet welke rust en maturiteit die jongen uitstraalt. Hij bepaalt eigenlijk het tempo dat we kunnen spelen. Hij is gewoon baas."



De jonge Kroaat is sterk op hoekschoppen: hij kopte er een binnen tegen KVM en gisteren ook bij de 1-1.



En Simons durft hem in geval van nood ook voorin te posteren: "Daar dachten we aan op het einde van de wedstrijd. Aan de andere kant creëerden we voldoende kansen om niet die nodige risico's te pakken. Maar hij kan dat zeker en vast."



De tiener zelf was niet helemaal tevreden: "Want we pakten maar 1 punt. Ik ben blij dat ik 2 keer scoorde, maar het is jammer dat ik niet meer kon scoren, want ik had nog 2 goede kansen."