VIDEO: Lionel Messi scoort 2 keer in handvol minuten en pakt tweede prijs(je) met Inter Miami

In de Major League Soccer heeft Inter Miami zich verzekerd van de eerste plek na het reguliere seizoen, met dank een Lionel Messi en Luis Suarez. De Argentijn scoorde 2 keer en Suarez 1 keer in de 3-2-zege tegen Columbus Crew

Vlak na de pauze maakte de thuisploeg de aansluitingstreffer, maar met een rake kopbal zorgde Luis Suarez er al snel voor dat er opnieuw een voorsprong van 2 goals op het scorebord stond.

Op het uur tekende Hernandez vanaf de stip voor de 2-3, maar daar bleef het bij, ook omdat Camacho nog rood pakte. Met een mannetje meer speelde Miami de match uit.

Dankzij de 2-3-overwinning zijn Lionel Messi en co. nu zeker van de eerste plaats na de reguliere competitie. Dat levert Miami de Supporters Shield op. Voor Messi is het zijn tweede trofee in de VS. Vorig jaar won hij met Miami al de Leagues Cup.

In totaal prijken er nu 46 prijzen met land of club op het palmares van de Argentijn. Geen enkele voetballer doet beter.