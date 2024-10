Tom Boudeweel zag "degelijke prestatie" van Club Brugge: "Al zou ik de vlaggen nog niet buitenhangen"

do 3 oktober 2024 09:42

De nul is van het bord. Club Brugge heeft tegen Sturm Graz zijn eerste driepunter in de Champions League beet. Een goed begin, maar er is nog werk om de top 24 te halen, ziet ook commentator Tom Boudeweel. "Het heeft een stuntje nodig."

Christos Tzolis bezorgde Club Brugge zijn eerste overwinning in de Champions League met een heerlijk schot. "Het doelpunt was op niveau van de Champions League, mag je wel zeggen", zag ook Tom Boudeweel. "Niet alleen dat schot was heel mooi, maar ook de voorbereiding met die pass van Onyedika, samen met Tzolis de beste speler op het veld. Ik denk dat ze de meest talentvolle spelers van de kern van Club Brugge zijn. Dan denk ik vooral in eurotekens voor hun verkoop de komende jaren." Voor de landskampioen is het een grote opluchting. "Club Brugge moest winnen om in de running te blijven voor de volgende ronde", aldus Boudeweel. "Dan denk je terug aan die thuisnederlaag tegen Dortmund met 0-3, ondanks goed spel."

"Sturm Graz heeft zowat het kleinste budget van de Champions League. Het is ook de zwakste van de 8 tegenstanders die Club Brugge moet bekampen. Je kan wel zeggen dat een match op verplaatsing in Europa nooit gemakkelijk is, maar die drie punten waren een verplichting."

"Club Brugge had ook een overwinning nodig omdat het al even niet meer had gewonnen. Het had thuis verloren tegen Dortmund (0-3) en AA Gent (2-4) en dan vorig weekend amper 1-1 gelijkgespeeld tegen Charleroi met een lucky goal op het einde."

"Club is de financieel sterkste club uit België met de sterkste kern, dus die opsteker konden ze wel gebruiken, los van het zakgeld van 3 miljoen euro voor die overwinning."

Op alle vlakken beter

Een goede match zag Tom Boudeweel evenwel niet. "Daarvoor was het te weinig goed voetbal: weinig kansen, weinig spektakel, geen gevaar. Dan roep ik toch ook de slechte grasmat als verklaring in, want het heeft gisteren heel veel geregend in Klagenfurt." "Er was dus wat schrik om uit te glijden, dat zeiden spelers en coach ook al. Zeker bij Club Brugge dat altijd van achteruit voetbalt. Het wilde dus niet te veel risico's nemen." "Ze hebben meteen druk gezet, maar dat leverde niet meteen kansen op, tot aan dat zondagsschot van Tzolis. Daarna was het wel een evenwichtige wedstrijd. Club Brugge had de match onder controle en was dominant aan de bal."

Het was dus geen goede match, maar wel een degelijke prestatie van Club Brugge. Tom Boudeweel

"Uiteindelijk was Club op alle vlakken beter, Sturm Graz is eigenlijk niet gevaarlijk geweest. Op dat vlak is het dan wel een goede prestatie, omdat je toch wat doelpunten hebt tegen gekregen de voorbije wedstrijden."

"Coach Nicky Hayen spreekt altijd over die efficiëntie vooraan en achteraan. Achteraan zat het wel goed, vooraan heeft Club wel wat kansen gemist. Jutgla, de vervanger van de geblesseerde Nilsson, miste de grootste kans en daardoor bleef het nog wat spannend met maar één doelpunt verschil."

"Het was dus geen goede match, maar wel een degelijke prestatie van Club Brugge. Al zou ik de vlaggen nog niet buiten hangen, want ik vond Sturm Graz niet echt een goede tegenstander."

Stuntje nodig