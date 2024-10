Opgelucht Club Brugge laat druk van zijn schouders glijden: "We mogen volop in onze kansen blijven geloven"

do 3 oktober 2024 00:19

De must win werd een zege. Dus valt er opluchting af te lezen van de gezichten bij Club Brugge bij Sturm Graz. De druk valt van de schouders bij spelers en trainer, vertrouwen is het gevoel waarmee blauw-zwart het vervolg van de campagne wil inzetten. "We houden onze ambities gaaf", klinkt het bij een tevreden coach Nicky Hayen.

Of er een opgeluchte coach van Club Brugge plaatsnam op de persconferentie? "Ja, zeker", glimlacht Nicky Hayen. "Er werd gesproken over een must win game en dat klopte ook. Ik had ook gezegd dat het een wedstrijd was die we beter wonnen om onze ambities gaaf te houden." Dat zag de coach ook weerspiegeld bij zijn team. "Vandaag kon je aan onze prestatie ook zien dat we die wedstrijd absoluut wilden winnen. Daarenboven hebben we een erg volwassen wedstrijd gespeeld."

Men sprak over een must win game alsof de Champions League voorbij was als we hier verloren hadden. Nicky Hayen

Vooral: een match die drie kostbare punten oplevert in de Champions League. "Men sprak over een must win game alsof de Champions League voorbij was als we hier verloren hadden", countert Hayen de druk van buitenaf. "Dat terwijl in het voetbal alles kan gebeuren. Wie had gedacht dat AC Milan 0 op 6 zou hebben? Het blijft onvoorspelbaar, je moet elke kans ten volle proberen te benutten." Net dat wil Club ook in het vervolg van de campagne doen, mét vertrouwen: "Deze driepunter betekent dat we onze ambities gaaf houden en volop in onze kansen blijven geloven."

Genieten van wondergoal, maar vloeken op grasmat

Ook in de catacomben van de Wörthersee Arena alleen maar glunderende gezichten bij Club Brugge. "Dit is waarvoor we gekomen waren", genoot Maxim De Cuyper. "Oké, het was niet op de mooiste manier, maar dat maakt niet uit. We wilden de drie punten en hebben ze." "De bedoeling was om snel te starten", ging de flankverdediger verder. "De verwachte hoge druk van Sturm Graz bleef uit, maar wij hielden het goed onder controle. En dan scoort Christos een echte wereldgoal. (lachje) Hij had al eens gezegd dat hij zijn beste goals spaart voor de mooiste momenten."

Het veld lag echt heel slecht. Een schande voor de Champions League. Maxim De Cuyper