Nieuw Champions League-format zorgt voor meer doelpunten

"Alteration is not always improvement."

Verandering is niet altijd verbetering schreef de Engelse predikant Charles Haddon Spurgeon al in de 19e eeuw. Maar kijk, het nieuwe format van de Champions League lijkt na 2 speeldagen toch al zijn vruchten af te werpen.

Na 36 wedstrijden werd er dit seizoen al 115 keer gescoord, wat een gemiddelde is van 3.19 doelpunten per wedstrijd. Als we dat vergelijken met de vorige 4 Champions League-seizoenen dan komen we uit op slechts 2,79 doelpunten per wedstrijd.

Er werden inderdaad 4 wedstrijden meer gespeeld ten opzichte van het vorige pouleformat, omdat er meer ploegen deelnemen, maar gemiddeld werd er per wedstrijd meer gescoord.

Omdat het doelpuntensaldo, meer dan het onderling duel in het oude poulesysteem, dit seizoen een doorslaggevende factor is, blijkt dat ploegen meer proberen te scoren dan vroeger.