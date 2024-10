Burgemeester (en Inter-fan) kondigt komst Morata aan, Milan-spits is woest en verhuist

De Spaanse voetballer Alvaro Morata is boos op de burgemeester van de Italiaanse gemeente Corbetta. Die had op de sociale media uitgepakt met de komst van de Europese kampioen naar zijn dorp. De aanvaller ziet zich nu genoodzaakt om andere oorden op te zoeken.

Alvaro Morata voetbalt sinds dit seizoen weer in Italië, deze keer voor AC Milan. Met zijn gezin vond hij een stekje ten westen van Milaan, in de gemeente Corbetta.

Burgemeester Marco Ballarini was in zijn nopjes en deelde het nieuws, als was hij transferkoning Fabrizio Romano.

"Alvaro Morata is onze nieuwste inwoner", meldt hij triomfantelijk op Instagram.

"Ik mag dan wel een Inter-fan zijn, ik ben zeer blij om hem te mogen verwelkomen in de familie van Corbetta."