"Dit voelt als een bevrijding": Cercle Brugge herleeft helemaal in Europa na moeizame seizoenstart

vr 4 oktober 2024 09:16

Een collectieve zucht van opluchting bij Cercle Brugge: eindelijk. Na een monsterzege (6-2) tegen Sankt Gallen staat de Vereniging voorlopig eerste in de Conference League. Het staat in schril contrast met het seizoensbegin in de Belgische competitie, waar het slechts 14e staat. "Hierop kunnen we nu bouwen", klinkt het opgelucht bij groen-zwart.

Zagen we gisteren de renaissance van Cercle Brugge?



De Vereniging sukkelde in het seizoensbegin, maar heeft eindelijk zijn referentiewedstrijd beet: het veegde Sankt Gallen genadeloos van de mat en staat zowaar eerste in de Conference League.



"Dit voelt als een bevrijding na een moeizamere seizoensstart", slaakt ook kapitein Hannes Van der Bruggen een zucht van opluchting. "Hopelijk kunnen we dit nu doortrekken naar de competitie. Hierop kunnen we alvast bouwen, want we spelen dit weekend tegen een ploeg in vorm (Antwerp, red.)." Tussen de lijnen zagen we alvast weer het oude en vooral immer energieke Cercle. "Ja, we speelden echt goed, vooral in de eerste helft. Met veel druk naar voren en veel balrecuperaties. Komt daar nog bij: nu konden we ons balbezit ook beter behouden en maakten we wél de goede keuzes voor de goal. Zo zaten we in de rust al op rozen."

Het is een magnifieke avond. Kevin Denkey

Toch zou de kapitein de kapitein niet zijn wanneer hij zijn spelers niet op scherp wil houden. "Ik vind wel, en daar moeten we aan blijven werken, dat we ze in de tweede helft nog te veel kansen hebben gegeven." "Plus, we hadden gerust ook nog wat meer kunnen scoren. De Kevin wilde zijn hattrick écht maken, maar hij had die ene bal toch opzij moeten geven naar mij", knipoogt Van der Bruggen naar zijn spits die naast hem staat. "Zie hem daar nu staan met zijn wedstrijdbal ... Heeft hij er niet al genoeg? (lacht)"

Denkey deed Jan Breydel als vanouds uit zijn dak gaan.

Nadat Van der Bruggen de bal in de catacomben nog even had proberen te ontfutselen van zijn hattrickheld, kwam ook Denkey met een grote glimlach voor de microfoon staan. "Ik heb deze bal verdiend door mijn drie doelpunten, hé", vertelt hij. "Ik ben alvast zeer tevreden. Met mijn goals en met de overwinning, natuurlijk. Het is een magnifieke avond." En zo lijken Cercle, dat pas 14e staat in de Jupiler Pro League, en zijn spits toch weer vertrokken na een wisselvallige seizoensstart. "We moesten reageren", vertelt Denkey. "We mogen nu ook niet te hard vieren, maar moeten dit nu ook doortrekken naar de competitie. Ik zit nu zelf ook aan 10 doelpunten, dus we moeten zo doorgaan", sluit hij strijdvaardig af.