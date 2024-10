VIDEO - Alcaraz en Sinner serveren hoogstaande finale in China, Spanjaard wint glansrijk duel

Een duel met de nodige vonken. Carlos Alcaraz en Jannik Sinner hebben een hoogstaande finale geserveerd op de China Open. Beide toppers gaven zich niet zomaar gewonnen, wat knappe rally's opleverde. Uiteindelijk haalde de Spanjaard het in drie felbevochten sets: 6-7, 6-4 en 7-6. Geniet vooral van de beste punten.

De nummer 1 van de wereld tegen de nummer 2. Meer ingrediënten waren niet nodig om een spetterende partij van 3,5 uur te krijgen in China.

Carlos Alcaraz en Jannik Sinner zetten hun beste beentje voor. Dat resulteerde in een nek-aan-nekrace. De eerste won de Italiaan na een uur en een kwartier met 7-6.

Alcaraz krikte zijn niveau nog wat op en maakte de wedstrijd hard. Maar vooral: spectaculair. Hij beet zich vast in elke rally, wat heerlijk tennis opleverde. De Spanjaard kreeg loon naar werken in set 2: 4-6.

Al was Sinner niet zinnens te verliezen. De Italiaan bood opnieuw meer weerwerk. In de tiebreak van set 3 brak de (concentratie)veer dan toch: 6-7 voor Alcaraz en de "kleine" trofee om in zijn prijzenkast te zetten.