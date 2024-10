Uitblinker Noah Meeusen (18) toont zijn branie tegen Malaga: "Kansen met beide handen grijpen"

Noah Meeusen heeft gisteren zijn visitekaartje afgegeven in de Champions League basketbal. De 18-jarige point guard van Oostende was niet onder de indruk van titelverdediger Malaga en speelde met veel durf en lef. Meeusen werd zelfs topschutter van zijn ploeg, die net een stunt miste. "Als de shots vallen, dan vallen de shots. Dan moet je met vertrouwen blijven spelen."

In de afwezigheid van de geblesseerde Amerikaanse point guard Marcus Zegarowski blonk de jonge Meeusen op die positie uit. De tiener was zelfs de beste schutter bij Oostende met 18 punten, met ook nog 4 rebounds en 1 assist.



Met zijn 2 bommen en steal binnen de minuut in het derde quarter bracht hij de thuisploeg 6 punten voor (67-61), maar finaal was Malaga te sterk.



Meeusen bleef bescheiden bij alle lof. Voor de camera van Sporza legde hij uit waarom zijn match zo goed was. "We zijn iets minder gestart, maar we zijn blijven vechten als ploeg."



"En als de shots vallen, dan vallen de shots. Dan moet je met vertrouwen blijven spelen. Dat is vandaag gebeurd. Ook verdedigend werd onze intensiteit beter tijdens de match."



Malaga begon het best aan de partij (16-24), maar in het tweede (28-22) en derde quarter (26-18) had Oostende de bovenhand.