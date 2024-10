Net geen Champions League-stunt: Oostende verkoopt zijn huid duur tegen titelverdediger Malaga

CEO kijkt uit naar 9e deelname

"Ik kijk absoluut uit naar de Champions League", deelt Jurgen Vanpraet, CEO van Oostende, opgetogen.





"Het is de 9e keer op rij en dit keer mogen we ons opmaken voor een topper tegen Malaga. Het is een mooie affiche tegen een club die enorm veel prijzen pakt. Malaga zijn budget is zo'n 6 keer groter dan dat van ons, alles is gewoon vele malen groter."





Is Oostende klaar om zo'n klepper zo vroeg op het seizoen te ontvangen? "We moeten zoals steeds heel wat nieuwe spelers inpassen in de coach zijn systeem. Dan komt zo'n topmatch erg vroeg op het seizoen. Winnen tegen Malaga lijkt me erg hoog gegrepen. Al hebben we wel gewonnen van Malaga twee jaar geleden."





Gelukkig kan Oostende teren op ervaring: "De Champions League heeft voor mij niet heel veel geheimen", lacht de CEO dan ook. "Die ervaring is zeker een pluspunt."





"De competitie is zeker belangrijk, want we werken zo aan de coëfficiënt voor België. En we zorgen voor uitstraling van basketbal binnen de landsgrenzen. Ook lokken we topspelers uit de VS naar de kust."





Waar ligt de lat voor de landskampioen? "Voor ons wordt het belangrijk om de play-ins te halen. De 1/16e finale halen is ons doel."