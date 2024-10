Oostende boekt felbevochten en belangrijke eerste zege in Champions League

Nipte voorsprong aan de rust

Oostende duikt kleedkamers in met een 40-42-tussenstand.



Tegen het zwakke broertje in zijn poule had Oostende het in de eerste 2 quarters niet onder de markt. De kustploeg kende wisselende momenten, met vooral een laag percentage aan gemaakte driepunters.



In het begin van het 2e quarter liep Oostende 9 punten uit. Maar de Polen hebben die kloof bijna weer dichtgeritst.



Topschutter bij Oostende is voorlopig de Amerikaan Teyvon Myers met 12 punten.