Oostende kan niet stunten tegen Malaga en lijdt logische nederlaag in Champions League

Oostende is er niet in geslaagd om te stunten tegen de titelverdediger in de Champions League. Voor de tweede keer verloor Oostende van Malaga. Het verschil werd door de Spanjaarden al in het eerste kwart gemaakt. Daarna kon Oostende wel gelijke tred houden. Het werd uiteindelijk 98-82.

Net als in de eerste wedstrijd tegen titelverdediger Malaga heeft Oostende zich van zijn beste kant getoond. Maar waar Oostende in de eerste wedstrijd aanspraak kon maken op een stunt, zat dat er vanavond niet in.



Malaga maakte in het eerste kwart al het verschil. Heel snel stond er een kloof van 10 punten op het bord en dat zou Oostende niet meer te boven komen. Oostende schoot wel wakker na die snelle achterstand en liet Malaga niet zo maar begaan.



Het hield vanaf dan ook gelijke tred met de Spanjaarden. In het tweede kwart kwam Oostende zelfs even opzetten en verkleinde het de achterstand tot 6 punten. Maar dan toonde Malaga dat het niet voor niets titelverdediger is in de Champions League.



Bij de rust bedroeg de achterstand van Oostende al opnieuw 12 punten. Na rust liep die achterstand op tot 20 punten, maar Oostende klauwde terug en zou de kloof opnieuw tot op 12 punten brengen.



In het vierde kwart begon Oostende het best en leek een mogelijke stunt er nog in te zitten toen Oostende tot op 7 punten kwam. Dat wilde Malaga niet laten gebeuren. Uiteindelijk werd het 98-82.