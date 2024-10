Heeft Union met "sensationeel goede" Ivanovic een nieuwe talisman? "Ik spiegel me aan Luis Suarez"

Ivanovic, de nieuwe nummer 9 van Union, kan het scoringsprobleem van de Brusselaars oplossen. "Hij was zondag tegen Kortrijk (3-0) sensationeel goed. Hij is een man om te volgen", sprak Peter Vandenbempt in zijn wekelijkse analyse op de radio.



Het was Ivanovic' eerste doelpunt voor Union. Hij had daar wel 5 matchen voor nodig. Vorige week miste hij in de extra tijd bij Fenerbahçe nog een penalty.



Maar maandagavond in Extra Time volgde na de complimenten van Vandenbempt nog meer lof. De spits, die zondag ook voor een assist tekende, was de gast voor de ja/nee-vraagjes.



"Mijn goal tegen Kortrijk was een heel speciaal moment. Ik ben er enorm blij mee. Het heeft me wat doelpogingen gekost, maar het gebeurde dan eindelijk toch", lachte de man die dinsdag, op 1 oktober, zijn 21e verjaardag vierde.



Zijn inspiratiebron is Luis Suarez, de Uruguayaan van Ajax, Liverpool en Barcelona. Dat Undav en Boniface het zo goed deden in de aanval bij Union de voorbije jaren, inspireerde hem ook om naar de Brusselse club te komen.