Atletico-coach hekelt gedrag eigen fans én Courtois: "Allebei verdienen ze een sanctie"

De altijd al beladen stadsderby tussen Atletico en Real Madrid is gisteren een 20-tal minuten stilgelegd, nadat thuissupporters Real-doelman Thibaut Courtois bekogeld hadden met projectielen. Volgens Atletico-coach Diego Simeone had de Belgische doelman dat zelf uitgelokt.

Atletico en Real Madrid is altijd een match op het scherp van de snee en door het verleden van Thibaut Courtois in het doel van Atletico wordt de Belg nog extra geviseerd. Elke match krijgt de keeper een deel van de Atletico-ultra's over zich heen.



Ook gisteren met wansmakelijke gezangen en leuzes, zoals "dood aan Courtois". Na de 0-1 van Militao in de 64e minuut reageerde Courtois zich af richting de thuisfans door hen vierend en juichend te jennen. Dat leverde hem een regen van projectielen, aanstekers, flesjes, zelfs een winkelzak, op.



Courtois maakte de referee er attent op, waarop die iedereen naar binnen stuurde. De partij werd na 20 minuten hervat, waarna Atletico in de 95e minuut Courtois nog vloerde tot groot jolijt van de Atletico-aanhang.

"Als je mensen provoceert, gebeurt het dat ze boos worden"

Na de wedstrijd gaf Atletico-coach Diego Simeone zowel de misdragende fans, als zijn ex-doelman - zonder namen te noemen - ervan langs.



"Het is mijn mening dat de personen die voor de incidenten hebben gezorgd, gesanctioneerd moeten worden door de club. We hebben die mensen niet nodig. We hebben mensen nodig die ons omarmen en steunen. Zij beschadigen de club, maar dat rechtvaardigt niet dat wij, de protagonisten op het veld, zulke situaties veroorzaken."



"We moeten allemaal helpen. De personen die de aanstekers gooiden, zijn niet juist. Maar als je hen provoceert, gebeurt het wel eens dat ze boos worden."



"Wij moeten proberen kalm te blijven, de situatie begrijpen. Je mag een doelpunt vieren, maar niet door naar de tribunes te staren, ernaar toe te lopen en gebaren te maken. Dan worden mensen boos."



"Ik rechtvaardig het gedrag van onze fans niet, maar dat kan ook niet de bedoeling zijn. De persoon die de aansteker gooit, moet gesanctioneerd worden, maar ook diegene die provoceert."

