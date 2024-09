Atlético en Real verdelen de buit in ontspoorde Madrileense derby, jennende Courtois bekogeld door fans

Stadsderby's, ze blijven voor hoogspanning zorgen. De clash tussen Atlético Madrid en Real Madrid ontspoorde helemaal na de 0-1 van Eder Militao. Thibaut Courtois - die het thuispubliek jende - werd bekogeld door de fans. Na een korte onderbreking waren het de thuisfans die het laatste woord hadden: diep in extra tijd maakte Correa nog gelijk.

Thibaut Courtois op bezoek bij ex-club Atlético Madrid, het zal altijd een gevoelige zaak blijven.

Dat bleek ook vandaag weer. Tien minuten na rust brak Eder Militao de ban voor Real met een afgeweken bal, daarna ontspoorde de derby helemaal.



Thibaut Courtois jende de thuisfans, die op hun beurt reageerden door allerlei dingen naar het hoofd van onze landgenoot te slingeren. Zo moest de scheidsrechter aanstekers naar de zijkant brengen en belandde ook een gevuld winkelzakje in de buurt van de doelman.



Scheidsrechter Busquets Ferrer riep iedereen naar binnen, de derby werd een tijdje gestaakt. Na de onderbreking ging Atlético druk op zoek naar de gelijkmaker, maar Thibaut Courtois leek zich niet meer te laten vloeren en ranselde nog een vlam van Lino uit zijn kooi.



Maar in minuut 95 ontplofte het Metropolitano toch nog. Het waren de Atlético-fans die als laatste konden lachen. Correa werkte het leer met zijn knie - en heel wat geluk - alsnog in doel. Om de chaos compleet te maken, liep Llorente in minuut 98 ook nog tegen een rode kaart aan.

Pijnlijk einde van de derby voor Courtois en zijn makkers, die de kloof met leider Barcelona zo niet helemaal kunnen dichtfietsen.