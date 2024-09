Mathieu van der Poel klopt zich op de borst na brons en buigt voor Pogacar: "Van het strafste dat ik meegemaakt heb"

"Ik zag hem in de verte wegspringen, ja", vertelt Van der Poel. "Ik dacht dat het te ver was en toen de Belgen met de volledige ploeg ook nog eens begonnen te rijden, dacht ik eigenlijk dat hij zijn kansen op de wereldtitel aan het vergooien was. Maar achteraf blijkt dat natuurlijk niet het geval te zijn."

"Of hij daar rekening mee gehouden heeft? Ik denk niet dat het vooraf zijn plan was om daar - zó ver van de streep - al aan te gaan", denkt Van der Poel. "Het leek eerder op een ingeving van het moment."

Alleen was Van der Poel niet voorbereid op de verschroeiende (verrassings)aanval van Pogacar op 100 kilometer van de streep. Toeval of niet? Op dat moment zat zowel Van der Poel als Evenepoel net wat te ver.

Hij was goed, heel goed, alleen was er eentje (echt) beter.

In de laatste ronde naderde de achtervolgende groep met Van der Poel wel nog tot op een dikke halve minuut: herleefde toen de hoop nog even?





"Lang was dat niet het geval, want onze achterstand bleef steeds gelijk. En toen we dan toch even dichter kwamen, liep hij zelf weer uit. Dit is een van de strafste nummers die ik ooit al gezien heb. Normaal teken je je doodvonnis wanneer je zo alleen koerst, maar bij Tadej is dat nu eenmaal niet het geval."



En zo weerklinkt de vraag: is Pogacar nu officieel de beste van zijn generatie?



"Dat denk ik wel", glimlacht Van der Poel. "Ik heb dit ook nog niet veel meegemaakt, zeker omdat we echt wel met man en macht gereden hebben tot aan het einde. Enkel in het begin werd er even naar elkaar gekeken. Dit is van het strafste dat ik zelf al meegemaakt heb in de koers."