VIDEO: 50 jaar geleden won Eddy Merckx zijn laatste Ronde: "Hij rijdt 5 per uur te rap voor ons!"

Hij won 521 koersen, waarvan 19 monumenten. En toch schreef Eddy Merckx de Ronde van Vlaanderen "maar" tweemaal op zijn naam. De "Kannibaal" boekte exact 50 jaar geleden zijn tweede zege in Vlaanderens Mooiste. Merckx won na een geweldige wedstrijd, het doodeerlijke interview van de nummer twee Frans Verbeeck na de koers was minstens even legendarisch.

Na zijn boerenjaar 1974, met winst in de Tour, de Giro en het WK, zette Eddy Merckx in 1975 zijn reputatie van beste klassieke renner aller tijden nog eens in de verf. Het begon al in maart met een 7e overwinning in Sanremo, anderhalve week later volgde in de Amstel Gold Race - die destijds vroeger op de kalender lag - al de bevestiging.

Veelvraat Merckx wilde het hele jaar door scoren, maar in de Ronde van Vlaanderen startte hij een week na de Gold Race extra geprikkeld. Merckx had Vlaanderens Mooiste nog maar eenmaal op zijn rijke erelijst kunnen schrijven, in 1969. Daarna volgden nog drie 3e plaatsen.

Maar in de regenboogtrui voerde Merckx op 6 april 1975 nog eens een nummertje op. Hij begon er al aan op 104 kilometer van de aankomst. In het peloton durfde aanvankelijk niemand te reageren. Een kapitale fout als je met Merckx te doen hebt.

Enkele kilometers later zag toch iemand het gevaar in. De immer strijdvaardige Frans Verbeeck dichtte de kloof en haakte zijn wagonnetje aan. Samen rolden ze al snel de laatste overgebleven vluchters op.

Met Verbeeck had Merckx een gevaarlijke klant aan boord, maar de nummer twee van het jaar ervoor was al lang blij dat hij met Merckx op stap mocht. Samen bouwden ze hun voorsprong stelselmatig uit.

In het peloton probeerden grote namen als Roger De Vlaeminck, Freddy Maertens en Michel Pollentier de bakens nog te verzetten, maar zij zouden de wereldkampioen pas aan de finish terugzien.