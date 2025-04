Marianne Vos test bandendruksysteem in de Ronde: "Kan zeker een verschil maken op de kasseien"

Marianne Vos maakt in de Ronde van Vlaanderen gebruik van het Gravaa-systeem. Met dat snufje kunnen renners op hun fiets de bandendruk aanpassen. Test de kopvrouw van Visma-Lease a Bike het mechanisme vooral voor Parijs-Roubaix volgende week? "Neen: vandaag is vandaag, volgende week is volgende week."