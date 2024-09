Heeft Remco Evenepoel een Luik-scenario in zijn hoofd voor het WK? "Die helling doet me denken aan La Redoute"

Krijgt het wonderseizoen van Remco Evenepoel nog een (extra) climax? De Belgische kopman krijgt in Zürich een parcours voorgeschoteld waar hij zich kan uitleven. Al is Evenepoel voor de start van het WK schijnbaar voorzichtig. "Je kunt serieus stilvallen op dit parcours, al heeft Lotte (Kopecky, red.) ons geleerd dat je hier nooit mag opgeven", vertelde hij vlak voor de start.

"We mogen Remco niet de ruimte geven die hij kreeg op de Olympische Spelen", luidde de wijze raad van Tadej Pogacar voor de start van het WK.



Makkelijker gezegd dan gedaan, maar hoe dacht Remco Evenepoel daar zelf over voor de start?

“Ik heb die natuurlijk wel zelf afgedwongen", vertelde de Belgische kopman in de mixed zone. "Het was een harde koers en ik ging op een moment waarop iedereen op de limiet zat. Ze zullen me niet zomaar een halve minuut geven, ik zal moeten afwachten en het goede moment uit kiezen.”