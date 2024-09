Lotte Kopecky kijkt verder dan Nederlands blok en maakt zich op voor zwaar WK: "Het wordt een uitputtingsslag"

Het jaar als wereldkampioene van Lotte Kopecky zit er bijna op, of komt er nog een tweede jaar bij? Als het van de Belgische zelf afhangt wel, maar dan moet ze wel voorbij een heel sterk deelnemersveld. "We mogen ons niet blind staren op Nederland. Er zijn meer namen die hier goed uit de voeten kunnen", klonk het kort voor de start.

Zürich is vandaag het strijdtoneel voor het WK wielrennen voor de vrouwen. Daar verdedigt Lotte Kopecky haar regenboogtrui.

Van zenuwen had ze voor de start weinig last. "Dat kan richting de start opbouwen. Het is niet het eerste WK dat ik rijd, dus het is ook wel iets waar je aan went."

Na dagen en weken van vooruitblikken worden vandaag de troeven op tafel gegooid. Kopecky zal goede kaarten nodig hebben om haar wereldtitel te verlengen.

"Conditioneel moet ik het zeker aankunnen. Heel veel hangt af van de concurrentie. We mogen ons niet blind staren op Nederland, want er zijn nog meer namen die hier goed uit de voeten kunnen."