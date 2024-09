Pocognoli oogst lof bij Mourinho met sterke start: "In de eerste helft spelen we gewoon thuis"

Zelfs José Mourinho wist niet goed wat hem overkwam. De Portugese coach gaf eerlijk toe dat Union in de eerste helft "sterker" was. Een compliment, vond ook Sébastien Pocognoli, "maar het zijn de punten en overwinningen die tellen".

"Ze begonnen heel goed en zetten ons meteen onder druk. Union was sterker in de eerste helft. De openingstreffer veranderde uiteindelijk het beeld van de wedstrijd."

15 seconden. Zo lang duurde het voor Union een eerste keer kwam piepen in het strafschopgebied van Fenerbahçe. Het eerste van vele bezoekjes van de Brusselaars in de eerste 20 minuten.

Het stond tactisch goed, we waren agressief en we creëren kansen, die je op dit niveau moet afmaken.

Een compliment van een coach die de Champions, Europa én Conference League heeft gewonnen. Het laat ook Sébastien Pocognoli niet onberoerd.

"Het is vriendelijk van hem, maar het verandert de uitslag niet", zei hij. "Het is zeker een compliment. We deden veel zaken goed en het is positief dat hij dat ziet, maar alleen de punten en overwinningen tellen."

"We verdienen meer. In de eerste helft spelen we gewoon thuis. Ook Fenerbahçe had die druk niet verwacht. Het stond tactisch goed, we waren agressief en we creëren kansen, die je op dit niveau moet afmaken."

"Je weet dat het moeilijk wordt als je je kansen niet afmaakt. Natuurlijk begint dat wat in het hoofd te spelen, maar we moeten positief blijven. Het komt wel goed."