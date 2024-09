"Hier ga je het niet mee redden": spitsencrisis bij Union nog wat groter na nieuwe avond met rode cijfers

De late eerredder is alleen maar voor de schone schijn. Union verkeert in doelpuntencrisis nadat het ook in Turkije dure kansen miste. Hoe groot is het probleem ondertussen? "Met de huidige aanvallers gaan ze het niet redden, dat is nu wel duidelijk."

Union miste in de openingsfase opgelegde mogelijkheden om op voorsprong te komen tegen Fenerbahce. Aanvaller Franjo Ivanovic miste in de extra tijd zelfs een penalty. Het is eigenlijk een teken van armoe dat verdediger Ross Sykes met zijn eerredder een kwalijke reeks van 5 matchen zonder treffer moest voorkomen.

"Ze hebben echt een probleem voorin", ziet ook analist Gert Verheyen. "Met deze aanvallers gaan ze het niet redden, dat is nu wel duidelijk geworden. Ik geloof er niet in dat ze plots aan de lopende band goals zullen beginnen maken. Het zit er gewoon niet in. En dan zal je dit seizoen ook niet bovenin meedoen."

De huidige spitsen van Union - we kijken dan naar Rodriguez, Fuseini, Ivanovic en David - lijken de grote schoenen van hun voorgangers niet te kunnen invullen. In het Dudenpark denken ze met weemoed terug aan jongens als Undav, Vanzeir, Boniface en Nilsson.

Hoe we kunnen scoren? Het is altijd dezelfde vraag en ik ben die een beetje moe.

Hoe we kunnen scoren? Het is altijd dezelfde vraag en ik ben die een beetje moe.

Uiteraard kreeg ook trainer Sébastien Pocognoli veel vragen over het onderwerp na de ontgoocheling in Turkije.

"Hoe we kunnen scoren? Het is altijd dezelfde vraag en ik ben die een beetje moe", sakkerde hij.

"Het is niet frustrerend voor mij: we werken hard en alles klopt op het veld. Het is frustrerender voor de spelers. Wat me veel energie kost, is positief blijven. Maar we moéten. "

"Momenteel spelen we elke week nog met twee verschillende aanvallers. We zijn de groep nog aan het vormen, nu moeten we werken met wat stabiliteit. Het is een periode waaruit we moeten leren en die zal dienen voor de rest van het seizoen."

Ook Noah Sadiki toonde zich een optimist: "We hebben gescoord uit open spel, dus het wordt beter en beter. Nu moeten we gewoon nog vroeger scoren. Hopelijk komt dat wel."