Kijk vanavond naar "het psychodrama" AS Roma in de Europa League

do 26 september 2024 15:51

In de Europa League schotelen we u vanavond de wedstrijd tussen Roma en Athletic voor. In de podcast 90 minutes schetst Filip Joos de netelige situatie in de Italiaanse hoofdstad. "De snelkookpan Roma is weer aan het pruttelen", stelt onze commentator.



"Gigabelachelijk"

In het aloude Rome heeft zich vorige week een nieuw drama afgespeeld: na 4 speeldagen is coach Daniele De Rossi al moeten opstappen.

"Een psychodrama", noemt Filip Joos het. "AS Roma heeft de held van het volk ontslagen, de man die de stadions ook na Mourinho bleef uitverkopen."

De Rossi is een clubicoon. "Hij is ontslagen door de Amerikaanse eigenaars Friedkin, die nu ook Everton gekocht hebben. En Roma is nu heel bang dat ze de club gaan verlaten." Wie Roma al verlaten heeft, is algemeen directeur Lina Souloukou. "Zij heeft haar ontslag gegeven", vertelt onze commentator.

"Al zeggen anderen dat ze haar haar ontslag hebben laten geven. Omdat ze bedreigd werd en omdat zij en haar kinderen onder politie-escorte moesten leven." "Gigabelachelijk", noemt Joos de situatie bij Roma. "Er zit zoveel fout." "De snelkookpan Roma is weer aan het pruttelen."

"Geen ploeg"

Over naar het sportieve luik. Roma heeft zondag een eerste keer gewonnen in de Serie A: 3-0 tegen Udinese.

"Een soevereine overwinning, al was Udinese ook wel slecht", duidt Filip Joos in 90 minutes.

"Roma heeft geen ploeg dit seizoen. Artem Dovbyk vind ik wel een goede spits."

Of Dovbyk vanavond ook scoort tegen de Basken van Athletic Club ziet u om 21 uur in onze app, op onze website en in Sporza op VRT Canvas. Filip Joos verzorgt het commentaar vanuit Rome.

UEFA Europa League

AS Roma 21:00 Athletic Club