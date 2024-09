Kortrijk-coach Alexandersson ontkent gesprekken met Cardiff: "Een vertrek is niet aan de orde"

Kortrijk-coach Freyr Alexandersson is niet op weg naar de Welshe club Cardiff. Dat laten KVK en de IJslandse coach weten in een reactie op enkele berichten in de media.

Volgens enkele media zou Freyr Alexandersson vorige week in Wales vertoefd hebben om er te praten met Cardiff. Maar KV Kortrijk en zijn IJslandse trainer ontkennen dinsdag met klem dat er een vertrek zit aan te komen.

"KVK en coach Freyr Alexandersson namen vandaag met verstomming kennis van de foutieve berichtgeving in diverse media. Alexandersson was vorige week niet in Wales en blijft coach van KV Kortrijk", klinkt het in een mededeling van de club.

Ook de trainer zelf beklemtoont dat hij aan boord blijft bij KVK. "Ik voer geen gesprekken met Cardiff en een vertrek is niet aan de orde. Samen met onze fans, spelers en staf werken we hard verder aan de toekomst van KVK", zegt de IJslander.