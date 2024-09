Nu wél zijn langverwachte comeback? Rafael Nadal zit in Spaanse selectie voor Davis Cup Finals

Eindelijk klaar voor zijn comeback? Rafael Nadal behoort tot de Spaanse selectie voor de Davis Cup Finals in Malaga (19-24 november), die maakte kapitein David Ferrer maandag bekend.

Naast Nadal is Carlos Alcaraz (ATP 3) het speerpunt van de Spaanse selectie. Roberto Bautista Agut (ATP 61), Pablo Carreno Busta (ATP 201) en Marcel Granollers (ATP dubbel 1) vervolledigen de selectie.

De 38-jarige Nadal kwam niet meer in actie sinds zijn uitschakeling op de Olympische Spelen in Parijs. Daar haalde hij de tweede ronde in het enkelspel en de kwartfinales, aan de zijde van Alcaraz, in het dubbelspel.

Nadien paste de 22-voudig grandslamwinnaar voor de US Open en de Laver Cup van vorige week in Berlijn.

Spanje treft in de kwartfinales Nederland. De Nederlandse kapitein Paul Haarhuis maakte eerder maandag ook zijn selectie bekend. Die bestaat uit Botic van de Zandschulp (ATP 67), Tallon Griekspoor (ATP 39), Jesper de Jong (ATP 128) en Wesley Koolhof (ATP dubbel 16).

Het Spaanse team mikt voor eigen volk op een zevende Davis Cup-titel, een eerste sinds 2019.