Geen Rafael Nadal op de Laver Cup: Spanjaard blijft in sukkelstraatje - "Ik ben heel teleurgesteld"

"Tot in de Laver Cup", vertelde hij voor de US Open nog.

Maar Rafael Nadal heeft zich donderdag dan toch teruggetrokken voor de Laver Cup, die van 20 tot 22 september plaatsvindt in Berlijn.

"Ik ben echt teleurgesteld dat ik jullie moet vertellen dat ik volgende week niet kan deelnemen", deelde de Spaanse toptennisser op het X-kanaal van het evenement.

De 38-jarige gravelkoning behoorde tot Team Europe, met verder nog Carlos Alcaraz en Alexander Zverev. Binnenkort wordt een vervanger aangeduid.

Het is niet zeker of er nog een vervolg zal komen aan de carrière van Nadal. De Spanjaard sukkelt al geruime tijd met aanhoudend blessureleed. Toch is niet bekend of een nieuwe blessure de reden is voor zijn afwezigheid in de Duitse hoofdstad.