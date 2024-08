Rafael Nadal past voor US Open, maar neemt nog geen afscheid: "Tot in de Laver Cup"

De US Open ziet viervoudig winnaar Rafael Nadal afhaken voor de komende editie. De 38-jarige Spanjaard is niet fit genoeg, maar bevestigt wel dat zijn deelname aan de Laver Cup niet in gevaar komt.

"Ik heb besli!st om dit jaar niet deel te nemen aan de US Open, een plek waar ik ongelooflijke herinneringen aan heb", opent Rafael Nadal.



"Ik ga die speciale avondsessies in New York op Arthur Ashe Court missen, maar ik denk niet dat ik me deze keer 100% kan geven. Mijn volgende toernooi wordt de Laver Cup in Berlijn (20-22 september)."

Nadal paste eerder dit jaar ook al voor Wimbledon, omdat dat grandslamtoernooi niet in zijn olympische plannen paste.

In Parijs sneuvelde de Spaanse tennislegende in de 2e ronde tegen de latere olympische kampioen Novak Djokovic. In het dubbelspel waren de kwartfinales het eindstation.

Tijdens de Laver Cup zal Nadal in september dus wel nog eens te bewonderen zijn. Is dat meteen ook het laatste kunstje uit zijn carrière? Dat is nog niet duidelijk.