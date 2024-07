Geen olympische sprookje voor Alcaraz en Nadal: Spaans droomduo sneuvelt in de kwartfinales

De koning van het gravel en zijn troonopvolger: Spanje had met Rafael Nadal en Carlos Alcaraz een droomduo afgevaardigd voor de Olympische Spelen, op het gravel van Roland Garros, waar Nadal recordhouder is met 14 zeges en Alcaraz eerder dit jaar voor het eerst mocht triomferen.

De Spanjaarden waren dan ook de gedoodverfde winnaars in het dubbelspel, maar het Spaanse sprookje werd woensdag in de kwartfinales brutaal doorprikt door de tandem Krajicek-Ram.

De Amerikanen speelden niet alleen tegen Alcaraz en Nadal, maar ook tegen een volgelopen Court Philippe Chatrier, dat zich massaal achter de Spaanse publiekslievelingen schaarde.

Maar Krajicek en Ram waren niet onder de indruk van de omstandigheden en bleken al zeker niet van plan om mee te werken aan het Spaanse droomscenario. In twee sets maakten ze een einde aan de medailledromen van Alcaraz en Nadal, die met 6-2 en 6-4 in het zand beten.

Alcaraz zal nog even moeten wachten op olympische eremetaal, al maakt hij wel nog kans op een medaille in Parijs in het enkelspel. Daar staat hij in de kwartfinales. Voor Nadal is Parijs 2024 afgelopen, al kan hij zich wel troosten met zijn olympisch goud van Peking 2008 (enkelspel) en Rio 2016 (dubbelspel).