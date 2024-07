Nadal spoelt uitschakeling tegen Djokovic door en stoot samen met Alcaraz door in dubbelspel

Rafael Nadal heeft zich uitstekend herpakt na zijn uitschakeling in het enkelspel tegen Novak Djokovic. Aan de zijde van Carlos Alcaraz knikkerde hij het Nederlandse duo Tallon Griekspoor en Wesley Koolhof uit het olympische dubbeltoernooi.

Daags na de uitschakeling in het enkelspel tegen Novak Djokovic moest Rafael Nadal snel de knop omdraaien. Aan de zijde van Carlos Alcaraz wachtte een nieuwe opdracht in het dubbelspel tegen het Nederlandse duo Tallon Griekspoor en Wesley Koolhof.

Terwijl Nadal en Alcaraz vlotjes hun servicegames wonnen, was het op de opslag zwoegen voor Griekspoor en Koolhof. In het zevende game kraakte het Nederlandse duo. Nadal en Alcaraz gaven de break niet meer uit handen en pakten de eerste set met 6-4.

In de tweede set kregen Nadal en Alcaraz het op hun beurt even warm. Griekspoor en Koolhof dwongen twee breekkansen af om op 5-3 te komen en te serveren voor de set, maar de Nederlanders konden ze niet benutten en moesten daarna zelf breekpunten wegwerken op hun opslag.

Griekspoor en Koolhof hielden stand en dwongen zelfs een tie-break af. Die wonnen ze overtuigend met 7-2 en dus moest de beslissing vallen in een supertiebreak.

Daarin maakten Nadal en Alcaraz een vliegende start. In een mum van tijd stond het 5-0. Griekspoor en Koolhof konden die achterstand niet meer goedmaken, hun toernooi is voorbij. Nadal en Alcaraz nemen het in de kwartfinales op tegen de Amerikanen Austin Krajicek en Rajeev Ram.