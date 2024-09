Anthony Joshua maakt einde aan geruchten over bokspensioen: "Het is nog lang niet voorbij"

Anthony Joshua was vastberaden om met een 3e wereldtitel zijn carrière nieuw leven in te blazen, maar voor 98.000 toeschouwers in Wembley leed hij de 4e nederlaag uit zijn carrière tegen zijn landgenoot Daniel "Dynamite" Dubois.

Joshua kreeg al rake klappen in de eerste ronde, maar uiteindelijk ging het licht pas in de 5e ronde volledig uit. De Brit krabbelde niet meer recht en veel boksfans twijfelden of ze de tweevoudige wereldkampioen ooit nog in de ring zouden zien.

"Het is een rollercoaster geweest, maar weet je wat het probleem is? Het is nog lang niet voorbij", zei Joshua op X. Hij stelde dat hij "nog veel bij te brengen" heeft aan de bokssport.

De voormalige olympische kampioen hoopt op een rematch tegen Dubois, om het dan op te nemen tegen Tyson Fury.