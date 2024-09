Wim De Paepe haalt brons op Europees kampioenschap voor G-triatleten

Na 750 meter zwemmen, 20 km fietsen en 5 km lopen finishte Wim De Paepe in 1u07'30". Het leverde hem een podium op in de klasse PTS2, ondanks een bestraffing en een kleine val.

"Ik kreeg 10 seconden straftijd, omdat ik te laat kwam voor de briefing", legde De Paepe uit na zijn race. "Ik moest 10 seconden stoppen in de eerste wissel voor ik op de fiets mocht stappen."

"De organisatie was ook niet echt op orde en dat kostte me minstens 20 of 25 seconden", zucht De Paepe. "Jammer, want ik zwom goed en hield gelijke tred met paralympisch kampioen Jules Ribstein."

"Het fietsen verliep goed tot ik op een halve ronde van het einde viel, gelukkig niet ernstig. De laatste wissel en het looponderdeel gingen erg goed, maar ik werd door een Russische atleet op 20 meter van de streep ingehaald. Zonder de penalty en de valpartij was de tweede plaats dus binnen handbereik."

Tijdens de Paralympische Spelen eindigde De Paepe als 5e in de triatlon. Over een maand neemt hij nog deel aan het WK in Spanje.