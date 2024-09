Lotte Kopecky kan podiumambitie niet waarmaken in WK-tijdrit: "Ik zat vanaf het begin tegen de limiet"

Met de Europese tijdrittitel op zak was Lotte Kopecky met een duidelijke ambitie naar het WK tijdrijden in Zürich afgezakt: de eerste Belgische vrouw ooit worden met een medaille.

Maar toen kanonnen als Grace Brown, Demi Vollering en Chloé Dygert zich op de afspraak toonden, moest Kopecky die ambitie zondag al snel bijstellen. Het podium kwam nooit in de buurt, onze landgenote moest zich tevredenstellen met een vijfde plek.

"Er zat vandaag niet meer in", was Kopecky achteraf eerlijk. "Ik moest redelijk voorzichtig starten, maar ik zat vanaf het begin al tegen de limiet. Dan voel je meteen dat het een lange tijdrit wordt."



"Het was het wedstrijdplan om rustig te starten om voor de eerste klim nog wat reserve in te bouwen, maar zelfs daar al had ik geen overschot meer. Ik zat vandaag heel ver van de vorm die nodig was."