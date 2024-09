BRONS! Julie De Wilde zorgt in WK-tijdrit bij beloften voor eerste Belgische medaille in Zürich

Niet Lotte Kopecky, maar wel Julie De Wilde (22) heeft ons land zondag een eerste medaille geschonken op het WK wielrennen in Zürich. Belofte De Wilde, die haar tijdrit samen met de elite afwerkte, pakte knap brons. Het goud was voor de Duitse Antonia Niedermaier, die vierde werd bij de elite, zilver was voor de Zwitserse Jasmin Liechti.

Toen wat later de Oostenrijkse Tabea Huys niet aan de tijd van De Wilde kwam, was een medaille binnen voor onze landgenote. Het werd uiteindelijk brons, favoriete Niedermaier knalde zoals verwacht nog oppermachtig voorbij Liechti naar goud.

"Het is mijn laatste keer bij de beloften, dat geeft wel wat extra motivatie. Ik wil er het beste van maken en ik heb ook wel hoge ambities", sprak Julie De Wilde in aanloop naar het WK tijdrijden in Zürich.

"Ik denk dat ik heel tevreden mag zijn met mijn medaille", reageerde De Wilde bij onze man ter plaatse. "Of ik dit nodig had om dit moeilijke seizoen af te sluiten? Ik denk het wel ja", reageerde ze geëmotioneerd.

"Dit bevestigt toch dat ik ben blijven doorzetten. Het was geen gemakkelijk jaar (De Wilde was maanden buiten strijd na een val in mei, red.). Om dan nu een WK-medaille te hebben, daar ben ik heel gelukkig mee."



"Ik wist dat ik me niet mocht opblazen in het begin, omdat het een lange tijdrit was en de klimmetjes nog ferm konden tegenvallen in het vlakke stuk op het einde."

"Ik heb mijn wedstrijd vrij goed ingedeeld, maar voelde al snel dat mijn benen niet top waren. Het was dan ook niet mijn beste tijdrit."