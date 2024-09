Gebroken pink en gebroken ribben houden zijspancrossers Marvin Vanluchene en Glenn Janssens niet van wereldtitel: "Blij dat het gelukt is"

Motorcrosser Marvin Vanluchene (28) heeft opnieuw het WK zijspannen op zijn naam geschreven. In de slotmanche in Italië verzekerde hij zich van de wereldtitel, deze keer met Glenn Janssens als bakkenist. De kers op de taart van zijn carrière? "Misschien doe ik er nog een jaar bij", knipoogt Vanluchene.

Toch kwamen ze aan de start van de laatste manche, in Italië. Gelukkig voor Vanluchene en Janssens was de buit binnen na reeks 1.

De twee moesten flink op hun tanden bijten. Tijdens de voorlaatste GP (in Duitsland) brak Vanluchene zijn pink, bakkenist Janssens tuimelde uit de zijspan en hield 3 gebroken ribben over aan de valpartij.

Dit jaar ging Vanluchene in zee met Glenn Janssens, die zijn helm al aan de wilgen gehangen had.

Marvin Vanluchene heeft 3 wereldtitels op zijn naam staan. In 2018 won hij het kampioenschap met de Nederlander Ben van den Bogaert, vorig jaar met de Fransman Nicolas Musset.

Marvin Vanluchene en bakkenist Glenn Janssens op het podium in Italië.

Marvin Vanluchene heeft het opnieuw klaargespeeld, deze keer met Glenn Janssens als bakkenist.

"Een taaie kerel", erkent hij. "We hebben de wereldtitel zeker niet cadeau gekregen. Ik ben erg blij voor hem."

Was dit het laatste huzarenstukje van Vanluchene? Tijdens het seizoen liet hij uitschijnen dat hij een punt zou zetten achter zijn carrière.

"Na 3 wereldtitels had ik gezegd dat ik zou stoppen, maar zeker is dat niet. De kans bestaat dat ik er nog een jaar bijdoe."

Janssens kroont zich een eerste keer tot wereldkampioen. "Daar ben ik heel tevreden mee, want toen Marvin me belde om samen te crossen, heb ik even getwijfeld", geeft hij toe.

De bakkenist croste in de slotmanche met gebroken ribben en een geblesseerd middenrif. "Ik ben blij dat het ons gelukt is", lacht Janssens. "Nu is het tijd voor herstel."

Om ook komend seizoen te crossen? "Dat zullen we de komende weken beslissen."