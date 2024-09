Duitse Laura Philipp kroont zich in Nice met de tranen in haar ogen tot wereldkampioene Ironman

Laura Philipp heeft zondag in Nice (Frankrijk) haar eerste wereldtitel Ironman op zak gestoken. De 37-jarige Duitse pakte de overwinning na 3,8 km zwemmen, 180 km fietsen en 42,195 km lopen in een tijd van 8u45'15".

Laura Philipp voelde zich zondag helemaal in haar sas in Zuid-Frankrijk. Ze kwam als vijftiende uit het water, op ruim vier minuten van de kop van de wedstrijd, maar kwam halverwege het fietsen helemaal vooraan aansluiten.

Nog voor het einde van de eerste vier lussen in de marathon ging de Duitse solo in de aanval. Ze haalde het uiteindelijk met meer dan 8 minuten voorsprong op de Britse Katrina Matthews, die in 2021 al eens tweede werd tijdens een editie in het Amerikaanse St. George.

De derde plaats was voor de Amerikaanse Chelsea Sodaro, de winnares van 2022. Er kon geen enkele Belgische vrouw zich plaatsen. De Britse uittredende winnares Lucy Charles-Barclay moest passen met een spierscheuring. Haar landgenote Anne Haug, de winnares in Hawaï in 2019, gaf door een lekke band op bij het begin van de fietsproef.