Belgische turnsters doen er nog 2 wereldtitels bij op WK acrogym in Portugal

De Belgische turnsters hebben er nog twee gouden medailles bijgedaan op het WK acrogym in Guimaraes (Portugal). Na 3 titels op zaterdag kwamen er nog 2 wereldtitels bij op zondag, in de balansoefeningen.

Op zondag kwamen er in Portugal nog 2 wereldtitels bij. Die gingen naar het paar Silke Macharis en Maysae Bouhouch en het trio Lauren Verbrugghe, Sofie Jaeken en Mirte Vercauteren.

Macharis en Bouhouch hadden eerder ook al de gouden medaille veroverd in de combiné én in de tempokür. Verbrugghe, Jaeken en Vercauteren waren zaterdag de beste in de tempofinale. Ze pakten zilver in de combiné.

Dankzij de zes finales (en medailles) verzekerden de Belgische meisjes zich ook van een plaats op de Wereldspelen, die in 2025 plaatsvinden in Chengdu (China).

Op de vorige Spelen voor niet-olympische sporten, in 2022 in het Amerikaanse Birmingham, veroverden de Belgische ploeg acrogym twee gouden (gemengde paren en vrouwentrio's) en een zilveren medaille (mannenteams).