Belgische weelde op WK acrogym: turnsters zijn al goed voor 3 gouden medailles

Op het WK acrogym in Guimaraes (Portugal) zijn er al drie Belgische feestjes gehouden. Zaterdag veroverden de Belgische turnsters 3 gouden medailles.

Het meisjespaar Silke Macharis en Maysae Bouhouch kroonde zich twee keer tot wereldkampioen. In de combiné bleven ze met 28,650 punten de Oekraïners Roezanna Vetsjeroek en Anhelina Tsjenijavska (27,890) en de Israëliërs Maya Velner en Rony Cohen (27,740 ) voor.

Vervolgens toonden ze met 27,750 punten ook de beste tempokür, voor Velner en Cohen (27,460) en de Amerikanen Ariana Katsov en Moreah Arthur (27,360).

Bij de trio's wonnen Lauren Verbrugghe, Sofie Jaeken en Mirte Vercauteren de tempofinale. Met 28,900 punten deden ze beter dan de Amerikanen Grace Vonder Haar, Kayla Vonder Haar en Mariam Tutberidze (28,190) en de Chinezen Ma Yixing, Gu Quanjia en Ding Wenyan (27,510).

Zondag turnen Vercauteren, Jaeken en Verbrugghe in de namiddag de gecombineerde finale en 's avonds de balansfinale. Macharis en Bouhouch komen zondagnamiddag nog in de balansfinale in actie.