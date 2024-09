VIDEO - Campenaerts ziet Roglic als concurrent voor Evenepoel, al zorgt zijn uitspraak wel voor hilariteit

Het was een grappig beeld op de persconferentie van Remco Evenepoel en Victor Campenaerts . Campenaerts was heel serieus bezig met het opsommen van de concurrenten van Evenepoel voor het WK-goud, tot Evenepoel zijn lach niet kon inhouden. "Wie?", vroeg Evenepoel aan Campenaerts toen hij de naam van Primoz Roglic uitsprak alsof het Roglik was. Het duidt erop dat het tussen Evenepoel en Campenaerts wel goed klikt. Dat bevestigde Campenaerts voor de microfoon van Maarten Vangramberen. "Hij heeft me voor het oog van de camera al een paar keer serieus pijn gedaan in koers, maar daarnaast klikt het heel goed. Hij is een aangename gast", vertelde Campenaerts.

Verder vertelde Campenaerts ook dat het parcours op de maat van Evenepoel gemaakt is, al is Vocsnor daar zelf niet ontevreden over.



"Het is het perfecte parcours voor Remco, maar ook voor mij. Ons niveau is wel anders en we hebben andere ambities, maar het is snel en met hoogtemeters. We zijn allebei aerodynamisch en licht op de fiets, al is Remco wel iets aerodynamischer en lichter, dus dat verklaart redelijk veel in de resultaten."



Campenaerts zelf liet blijken dat hij goed uit de Vuelta gekomen is, al bracht het EK niet wat hij daar zelf van verwacht had.



"Na mijn 6e plaats op EK had ik een dubbel gevoel, fysiek voelde ik me goed en de waardes waren goed, maar het resultaat was ver van wat ik gehoopt had. Het was wel een heel vlak parcours, maar ik wilde toch dichter eindigen."