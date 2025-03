Noteer zondag 29 juni in je agenda: Wielerclub Wattage presenteert het Wattagefestival met indrukwekkende line-up

Wielerclub Wattage breidt uit en viert de geboorte van het eerste Wattagefestival, hét feest van de koers. Op zondag 29 juni kan je op de ACEG Wellington Hippodroom in Oostende de schoonheid van de koers vieren in het gezelschap van een line-up om duimen en vingers bij af te likken.

Wielerclub Wattage komt vlak voor de zomervakantie terug. En hoe?! Op zondag 29 juni organiseren de leden van onze razendpopulaire podcast het allereerste Wattagefestival.

"We willen er heel wat verschillende aspecten samenbrengen over de fietscultuur, die zo leeft in Vlaanderen. Van leuke praat- en televisieprogramma's tot een unieke blik op het capteren van een koers", deed bezieler Jan Bakalants enthousiast de plannen uit de doeken in 'Vive le Vélo, leve de Ronde'.

Tussen 11 uur en 23 uur passeren 60 topnamen uit de wieler- en mediawereld de revue, verspreid over meerdere podia.

Rond de Oostendse renbaan kunnen bezoekers aanschuiven voor live shows, talks, podcasts, workshops en vooral heel veel koers.