Geen 2e seizoenszege op een rij voor Luca Brecel: na nieuwe decider moet hij English Open alsnog verlaten

"The Belgian Bullet is back."

Zo klonk het vanmorgen nog over Luca Brecel, maar de beterschap bij onze landgenoot was van korte duur.

De voormalige wereldkampioen snooker haalde gisteren na vijf keer proberen zijn eerste overwinning van het seizoen. Alsof er een grote last van zijn schouders viel, blies Brecel het uit na een nagelbijter in frame 7.

Die verhaallijn leek zich vandaag in zijn tweede optreden tijdens de English Open in Brentwood bijna te herhalen. Tegen de Chinees Junxu Pang wisselde Brecel goede met minder goede momenten, maar de uitkomst na zes frames was dezelfde: een nieuwe decider na wisselende winnende frames.

Helaas kon onze landgenoot in die beslissende frame de goede lijn niet vasthouden. Pang Junxu sloeg toe met een geweldige break van 89, waarmee hij Brecel met 4-3 versloeg.

Ondanks de hoop op bevestiging, bleek de Belg niet opgewassen tegen de sterke finish van zijn tegenstander. Zo blijft het voor Brecel voorlopig wachten op consistentie dit seizoen.