VIDEO - Luca Brecel knokt zich eindelijk naar eerste zege van seizoen op English Open snooker

Voormalig wereldkampioen Luca Brecel is de nummer 7 van de wereld, Hamilton staat 58e. Maar Brecel beleeft een teleurstellend seizoen.



Hij kon tot gisteren nog niet winnen en stond op de eenjarige ranglijst op de 126e en laatste plaats na verlies in juli in de Shanghai Masters, de Grand Prix China en de Wuhan Open en begin september in de Saudi Arabia Masters.



Zijn zege tegen Hamilton brengt hem naar plek 110. Brecel moest ervoor knokken. Hij kwam 0-2 achter, maar ging er met breaks van 60, 64 en 65 op en over. Hamilton dwong een beslissend frame af, waarin de Belgian Bullet de kleuren wegspeelde.



Voor een plaats in de 1/8e finales neemt Brecel het vandaag op tegen de Chinees Pang Junxu (WS-28), tegen wie hij in Saudi Arabia Masters met 5-2 verloor.



Ronnie O'Sullivan (WS-4), de zevenvoudige wereldkampioen die net als Brecel rechtstreeks geplaatst was voor de hoofdtabel (derde ronde), kon meteen de koffers pakken. "The Rocket" leed een 4-2-nederlaag tegen de Chinees He Guoqiang (WS-65).