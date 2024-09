De unieke band tussen Van Aert en Visma-Lease a Bike: "Het overstijgt de relatie tussen werkgever en werknemer"

Maar een contract tot het einde van zijn carrière, dat had wel niemand zien aankomen. "Bij mijn weten is dit ook nog nooit gebeurd", zegt Berteele. "Er is in het peloton wel een aantal renners met langdurige contracten, van 3 à 5 jaar. Nu staat er geen einddatum op het contract. Dat is bij wijze van spreken voor eeuwig."



Betekent dit contract dat er mogelijk ook al gesproken is over een rol voor Van Aert ná zijn actieve carrière? "Dat zou goed kunnen. Ook daar is Van Aert mee bezig. Hij kijkt al lang verder dan zijn wielercarrière. Dat voel je ook in zijn interviews."

"Wout van Aert is iemand die ook ná zijn carrière nog iemand zal zijn. Het zou goed kunnen dat dat met een functie binnen die ploeg is. Van Aert is iemand waar we nog jaren zullen over spreken. En we zullen dan zeggen: "De ex-coureur die nu X of Y aan het doen is. Hij zal iemand zijn in de maatschappij waar we nog wel zullen van horen", is Berteele overtuigd.